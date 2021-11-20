Платная парковка на улице Чистопольская в Казани появится несмотря на протесты жителей

В комитете по транспорту Казани отметили, что парковка организована, в первую очередь, для улучшения транспортной ситуации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на улице Чистопольская все-таки появится платная парковка. Это произойдет несмотря на протесты жителей, заявили в комитете по транспорту Казани.

Как только закончатся все работы по установке знаков, платная парковка заработает в полную силу. Пока плата за стоянку не берется, жителям домов предложили самостоятельно искать альтернативные места для парковки автомобилей.

- Парковка организована, в первую очередь, для улучшения транспортной ситуации, в том числе вокруг их домов, потому что не все понимали, что местный проезд, в рамках которого организована муниципальная парковка – это такая же улично-дорожная сеть и что там тоже есть необходимость разгружать и организовать парковочные места, которые в обычном режиме всегда будут свободны, - отметил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.