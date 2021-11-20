Итоговой план мероприятий Рустам Минниханов поручил подготовить Министерству по делам молодежи республики. Фото: Антон ПИКУС

Казани присвоен статус Молодежной столицы ОИС – 2022, сообщает пресс-служба мэрии города.Такое решение было принято на заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества. В разные годы высокого статуса удостаивались такие города, как Стамбул, Шираз, Путраджая, Фес, Доха и другие.

- Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Получению статуса Молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия, - сказал на заседании в Доме Правительства президент республики Рустам Минниханов.

В 2022 году в Казани планируется проведение ряда международных событий. Так, в столице Татарстана пройдет Глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный Фестиваль мусульманской культуры, конные скачки и другие мероприятия.