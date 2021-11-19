В Набережных Челнах в квартирах пострадавших от взрыва газа сделают натяжные потолки и установят мебель

Строители стараются завершить основные работы до начала зимних морозов. Фото: nabchelny.ru

Работы по восстановлению дома 48/20 на улице Татарстана, где произошел взрыва газа, идут по графику. Их ход проверил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

- В квартире, где произошел взрыв, не было ничего, все стены – и несущие, и перегородки, - все было выбито взрывной волной. Балкон был полностью снесен, его обломки попали в остановку, которая находилась через дорогу. Повезло, что не попало в людей, - отметил глава города.

Рабочие восстанавливают поврежденные взрывом плиты, если это невозможно, то их полностью меняют. В настоящее время в наиболее пострадавших подъездах - №11 и №12, идет герметизация установленных окон. После этого – на следующей неделе, там будет подключено отопление и можно в холода проводить внутренние отделочные работы. На восстановление дома собираются потратить около 80 миллионов рублей.

- В каждой квартире сделаем натяжные потолки, поклеим новые хорошие обои, закажем и изготовим мебель, поменяем все входные двери в пострадавших квартирах, - заявил Наиль Магдеев.

130 жителям, прописанным в доме 48/20, город уже оказал материальную поддержку. А после завершения работы следственного комитета и оформления необходимых бумаг, им будет выплачена еще и компенсация из бюджета Татарстана, сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Однако от полученных травм пенсионер скончался в больнице. Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.

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