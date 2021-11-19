В 16 предприятиях Татарстана выявили нарушения по обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса

В определенных отраслях на предприятиях должны быть вакцинированы минимум 80% работников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 ноября во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила о первых итогах проверок обязательной вакцинации сотрудников на предприятиях, которым это предписали ранее.

Так, по ее словам, с 10 ноября специалисты управления проверили 141 организацию и только в 16 из них были выявлены нарушения, то есть в 11%.

В отношении последних были составлены административные протоколы, которые в последующем рассмотрят местные суды.

Отметим, что до этого в Роспотребнадзоре Татарстана также обещали уделить отдельное внимание предприятиям, где медотводы от прививки против коронавируса есть у более чем 20% сотрудников. Но таковых специалисты управления пока не выявили.