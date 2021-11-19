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Общество19 ноября 2021 14:28

Власти Нижнекамска разъяснили механизм проверки QR-кодов в общественном транспорте

В состав специальных контрольных групп войдут представители перевозчика и местного Исполкома
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Все маршруты будут постоянно контролироваться патрулем, в состав которого войдут представители перевозчика и исполкома

Все маршруты будут постоянно контролироваться патрулем, в состав которого войдут представители перевозчика и исполкома

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 22 ноября в общественном транспорте Нижнекамска проверку QR-кодов будет осуществлять кондуктор во время покупки билета. В автобусах поменьше, без кондуктора, коды будут спрашивать с пассажиров при входе или выходе из салона транспорта, разъяснили в администрации города.

Все маршруты будут постоянно контролироваться патрулем. В состав которого войдут представители перевозчика и местного Исполкома. Ответственность за нарушение антиковидных мер будет нести сам пассажир.

Проверять QR-коды также начнут и на городском автовокзале – во время посадки на межмуниципальные и пригородные маршруты. В случае отсутствия кода или отказа его предъявить пассажиру предложат покинуть автобус на следующей же остановке.