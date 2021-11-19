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Общество19 ноября 2021 7:13

В выходные в Татарстане ожидаются метели и сильный ветер

На дорогах будет гололедица, местами снежные заносы и снежная каша
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Температура воздуха будет выше нормы на 3-4 градуса

Температура воздуха будет выше нормы на 3-4 градуса

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается теплая неустойчивая погода с сильным ветром и обильными осадками. Она сохранится и в начале следующей недели. Причина – глубокий обширный циклон. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В ведомстве также спрогнозировали гололедицу на дорогах, местами снежные заносы и снежную кашу. Температура воздуха будет выше нормы на 3-4 градуса.

20, 21 и 22 ноября в Татарстане ожидается пасмурная погода, временами будет идти снег, мокрый снег. Также прогнозируют метели и ветер порывами до 15−20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от 0 до -6 градусов. В дневное время – от +1 до -3 градусов.