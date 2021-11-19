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Общество19 ноября 2021 6:11

При строительстве второй ветки метро в Казани Ростехнадзор выявил 48 нарушений

Помимо акта и предписания, проверяющие составили протокол об административном правонарушении
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Нарушения выявлены на участке от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова»

Нарушения выявлены на участке от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани с 18 по 29 октября текущего года проходила проверка процесса строительства второй линии метрополитена. Приволжское управление Ростехнадзора выявило 48 нарушений. Сообщает пресс-служба ведомства.

Все они допущены на участке от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». Среди них – нарушение требований проектной документации при строительстве, необеспечение охраны труда и пожарной безопасности на объекте. Также выяснилось, что проекты производства были разработаны без учета требований проектной документации с положительным заключением экспертизы.

Ростехнадзор составил акт и выдал предписание по факту выявленных нарушений. Кроме этого, составлен протокол об административном правонарушении.

Также стало известно, что заказчик ранее уже привлекался к административной ответственности за строительство метро. Его штрафовали на 600 и 250 тысяч рублей. Был даже факт приостановки строительства.