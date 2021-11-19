При строительстве второй ветки метро в Казани Ростехнадзор выявил 48 нарушений

Нарушения выявлены на участке от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани с 18 по 29 октября текущего года проходила проверка процесса строительства второй линии метрополитена. Приволжское управление Ростехнадзора выявило 48 нарушений. Сообщает пресс-служба ведомства.

Все они допущены на участке от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». Среди них – нарушение требований проектной документации при строительстве, необеспечение охраны труда и пожарной безопасности на объекте. Также выяснилось, что проекты производства были разработаны без учета требований проектной документации с положительным заключением экспертизы.

Ростехнадзор составил акт и выдал предписание по факту выявленных нарушений. Кроме этого, составлен протокол об административном правонарушении.

Также стало известно, что заказчик ранее уже привлекался к административной ответственности за строительство метро. Его штрафовали на 600 и 250 тысяч рублей. Был даже факт приостановки строительства.