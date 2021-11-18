22 ноября вода в кранах казанских домов может окраситься в зеленый цвет

Это, в первую очередь, коснется жителей Приволжского, Вахитовского и Советского районов города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

22 ноября в Казани будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Азино» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Жителей Приволжского, Вахитовского и Советского районов города при обнаружении зеленой воды, в том числе из кранов горячего водоснабжения, просят обращаться в диспетчерскую службу по телефону: +7(843)291-87-95.