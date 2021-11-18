Агина Алтынбаева сбежала из казанской психиатрической клиники

Алтынбаева пыталась уехать в город. Фото: Из личного архива героя публикации

Агина Алтынбаева сбежала из казанской психиатрической больницы, но при попытке уехать в Набережные Челны она была задержана, для ее возвращения в стационар, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, фигурантку уже нескольких уголовных дел, скандально известную многодетную мать из Набережных Челнов – Агину Алтынбаеву увезли в Казанскую психиатрическую больницу для проведения экспертизы. В отправке многодетной матери в медучреждение предшествовал «захват» торгового центра в Нижнекамске, в котором участвовала Алтынбаева. Вместе с другими сообщниками женщина начала пропускать в здание людей без QR-кодов. Охрана тогда ничего не смогла сделать.

Отметим, что у Агины Алтынбаевой есть трое несовершеннолетних детей – мальчики. Их должна была забрать служба опеки, так как женщина может пробыть на экспертизе в условиях стационара несколько недель. Бабушка же детей отказалась взять на это время внуков под опеку.

Женщина также «ославилась» тем, что дала рулить малолетнему сыну машиной на скорости 130 километров в час, то ее ребенок просит деньги у прохожего денег на бутылочку воды, а тот оказывается следователем, то устраивает погром в отделе полиции, то драку в школе, где учатся ее дети, а также распылила перцовый баллончик в сторону директора образовательного учреждения.