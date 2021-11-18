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Происшествия18 ноября 2021 15:17

Экс-главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева приговорили к условному сроку

В свое время с его подачи не стали привлекать к уголовной ответственности иностранца, которого подозревали в изнасиловании 16-летней девочки
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Будет ли оспаривать это решение сам Халилов или сторона обвинения, пока неизвестно.

Будет ли оспаривать это решение сам Халилов или сторона обвинения, пока неизвестно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 18 ноября, в Кирове суд вынес приговор для экс-следователя Набережных Челнов Камиля Халиева, а также двум его подчиненным. В зависимости от роли каждого их признали виновными в злоупотребление должностными полномочиями, привлечение невиновного к уголовной ответственности и халатности. Отметим, что о переносе судебного процесса из Татарстана в Киров ходатайствовал сам Халилов, перед этим в ходе следствия ему даже удалось, опять же через суд, восстановиться на работе. Но в итоге его и двоих подчиненных приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Напомним, что инкриминировали то, что иностранный гражданин избежал уголовного преследования по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки в Набережных Челнах и смог скрыться от правосудия за границей. Кроме того, за осужденными усмотрели и вину в том, что они привлекли к ответственности за гибель человека на стройке заведомо невиновного гражданина.