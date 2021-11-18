Экс-главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева приговорили к условному сроку

Будет ли оспаривать это решение сам Халилов или сторона обвинения, пока неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 18 ноября, в Кирове суд вынес приговор для экс-следователя Набережных Челнов Камиля Халиева, а также двум его подчиненным. В зависимости от роли каждого их признали виновными в злоупотребление должностными полномочиями, привлечение невиновного к уголовной ответственности и халатности. Отметим, что о переносе судебного процесса из Татарстана в Киров ходатайствовал сам Халилов, перед этим в ходе следствия ему даже удалось, опять же через суд, восстановиться на работе. Но в итоге его и двоих подчиненных приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Напомним, что инкриминировали то, что иностранный гражданин избежал уголовного преследования по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки в Набережных Челнах и смог скрыться от правосудия за границей. Кроме того, за осужденными усмотрели и вину в том, что они привлекли к ответственности за гибель человека на стройке заведомо невиновного гражданина.