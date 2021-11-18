Почему всё больше студентов выбирают Лайк Центр Аяза Шабутдинова для бизнес-обучения?

На российском рынке бизнес-образования много компаний, которые предлагают комплекс теоретических и практических знаний. Но у них есть существенный недостаток: в процессе обучения часто используется только тематическая литература, а информация в подобных изданиях быстро устаревает. Соответственно, слушатели получают навыки, которые невозможно применить на практике ввиду изменившихся экономических и социальных условий.

Ещё один минус традиционного формата — преподавание в стандартной лекционной форме. Внимание студентов быстро рассеивается, поэтому сведения не всегда усваиваются в полной мере и надолго. Более качественному усвоению знаний способствует их подача с помощью простых, но эффективных методик, которые практикуются в Лайк Центре Аяза Шабутдинова.

ПОЧЕМУ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ВЗЯТА ИМЕННО ЭТА КОМПАНИЯ?

На это есть несколько причин, ведь Like Центр:

- вошел в ежегодный список 100 самых перспективных EdTech-стартапов из России и стран СНГ HolonIQ;

- стал крупнейшей EdTech-компанией РФ по итогам II квартала 2021 года с доходом 1753,6 млн рублей (по версии Smart Ranking).

Фото: скриншот

Судя по динамике, компания намерена и дальше покорять финансовые вершины, ведь по сравнению со II кварталом 2020 года выручка увеличилась почти на 500%. О том, что Лайк Центру Аяза Шабутдинова доверяют всё больше, свидетельствует и то, что количество участников курсов («Концентрат», «Скорость.Клуб», «МСА», «Сотка с Аязом», «Стратегическая сессия с Аязом» и «Марафон инвестиций») за II квартал 2021 года достигло 91,4 тыс. человек!

Фото: скриншот

Согласитесь, люди не будут приходить и отдавать деньги, если не будут уверены в результате. Возникает закономерный вопрос: каким образом Like Центру удалось привлечь так много студентов?

ЭФФЕКТНАЯ ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

Познакомиться с основными методиками преподавания можно на 3-дневных курсах «Концентрат», которые рассчитаны на широкий круг слушателей — вне зависимости от уровня экспертности в бизнесе. На занятиях полностью отказались от классических лекций: на сцену приглашают спикеров, которые в простой и удобной для восприятия форме делятся своим опытом, рассказывают об успехах и неудачах, буквально заряжая всех положительной энергией.

Фото: предоставлено заказчиком

Стать спикером достаточно сложно: нужно быть не только успешным бизнесменом, но и уметь интересно преподносить материал. Тем более что слушатели оценивают работу выступающих смайликами в виде «огня» и «воды». Если спикер получил много «воды» (данные о голосовании выводятся на экран), то в следующий раз его просто не пригласят.

Внимание аудитории удерживается с помощью:

- интересных видеороликов, посвящённых бизнес-тематике;

- живого взаимодействия (спикер отвечает на вопросы из зала);

- промокодов, которые периодически появляются во время занятий (бонусы могут забрать те, кто запишется на курс «Скорость» Лайк Центра до окончания «Концентрата»).

Фото: предоставлено заказчиком

Как сделать так, чтобы максимальное количество людей досмотрели курс до конца? Всё-таки это реальный интенсив: почти 7 часов живого общения на протяжении 3 дней. Основатель компании Лайк Центр, Аяз Шабутдинов, в конце бизнес-интенсива обещает провести мощный блок про мышление. И он всегда держит слово!

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ

Для закрепления навыков участникам «Концентрата» предлагается скачать приложение Like Центра Toolbox, где нужно выполнять задания и получать за них бонусы. Эта идея получила дальнейшее развитие и на других курсах («Скорость.Клуб» и «МСА» Лайк Центра).

Фото: предоставлено заказчиком

Созданная IT-платформа помогает студентам сфокусироваться на бизнес-решениях, которые действительно увеличивают доход. Система предлагает уже готовые инструменты, доступ к библиотеке гипотез, проверенных на практике, и огромному количеству полезных материалов. Это позволяет начинающим предпринимателям уменьшить расходы на развитие собственной инфраструктуры, ведь для успешной работы вполне достаточно возможностей IT-платформы Like Центра!

В число её достоинств входит и постоянное обновление, ведь методы, технологии и инструменты в бизнесе претерпевают частые изменения. Соответственно, предприниматели работают только с той информацией, которая актуальна в настоящее время и может принести реальную пользу.

Обучение с упором на практику, передача опыта, активное взаимодействие с экспертами и использование современных информационных технологий — вот что позволяет Like Центру прочно удерживать лидирующие позиции в сфере EdTech!