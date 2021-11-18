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Общество18 ноября 2021 13:22

В Исполкоме Набережных Челнов рассказали, как с 22 ноября в городском транспорте будут проверять QR-коды

В частности, делать это будут группами, в состав которых войдут и полицейские
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Проверки будут вестись на всех маршрутах без исключения.

Проверки будут вестись на всех маршрутах без исключения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 22 ноября для проверки QR-кодов в общественном транспорте города уже сформированы контрольно-ревизионные группы, в составе были включены также и представители полиции, сообщил первый зам руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

Так, по его словам, данные группы будут состоять из двух или пяти человек – в зависимости от времени суток. Проверяющих обеспечат смартфонами и мобильным интернетом. В большие автобусы они будут заходить и сверять QR-коды пассажиров с данными в общей базе во время движения, а что касается тех же маршруток, то проверка будет проходить при посадке или высадке пассажиров. Напомним, что за проезд без QR-кода со следующего понедельника простым гражданам грозит штраф до 30 тысячи рублей.

- Та ситуация, которая сложилась, вынуждает к этим действиям. Это единственно правильное решение для того, чтобы уберечь население от дальнейших случаев заболевания. - сказал Илья Зуев.