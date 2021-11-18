В складе Йошкар-Олы введен карантин из-за африканской чумы свиней

Вспышка африканской чумы свиней произошла в оптовом складе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из предприятий в Йошкар-Оле выявлена вспышка африканской чумы свиней. Указом главы Марий Эл Александра Евстифеева там введен режим карантина.

Вспышка произошла в оптовом складе по адресу: улица Гончарова, 2А. На время карантина посторонним вход на данную территорию запрещен. Исключение составляют сотрудники, ветеринары и специалисты, задействованные для ликвидации заражённого участка.

Из склада в том числе нельзя вывозить животноводческую продукцию.