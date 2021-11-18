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Общество18 ноября 2021 10:41

В Татарстане более 500 земельных участков зарезервировали для госнужд

Они находятся на территории Лаишевского района республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
В течение трех лет собственники указанных участков не могут возводить там строения или сооружения, проводить мелиоративные работ, а также создавать водные объекты

В течение трех лет собственники указанных участков не могут возводить там строения или сооружения, проводить мелиоративные работ, а также создавать водные объекты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лаишевском районе Татарстана зарезервировали свыше 500 земельных участков для государственных нужд. Это решение закреплено постановлением Кабмина республики.

Данные участки будут числиться в резерве три года. Там будут строить и реконструировать федеральную дорогу Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Работы проведут на участке с километра 20+238 до километра 43+500 с обходом села Сокуры.

В течение трех лет собственники указанных участков не могут возводить там строения или сооружения, проводить мелиоративные работ, а также создавать водные объекты.