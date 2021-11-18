В Казани недостроенное здание продают за 22,7 миллиона рублей

Аукцион состоится 24 декабря в 10:00 Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани на торги выставлено недостроенное здание на улице Исаева. Готовность объекта площадью более 390 квадратных метров составляет 70%. Начальная цена лота - 22,7 миллиона рублей, сообщается в сборнике документов мэрии.

Здание должно быть изъято у компании «СитиТехЦентр». Земельный участок, на котором оно расположено, отведен под размещение учебно-административного объекта.

Аукцион состоится 24 декабря в 10:00 в актовом зале комитета земельных и имущественных отношений столицы.