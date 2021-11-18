Завершен капремонт дороги Шушмабаш – Сердебаш

На автодороге обновлен участок от 0 до 6 километра. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Арском районе капитально отремонтировали дорогу Шушмабаш – Сердебаш на участке от 0 до 6 километра. Дорожники стабилизировали грунт, устроили основание из щебеночно-песчаной смеси, уложили новый асфальт. Помимо этого ими было выполнено устройство 350 метров монолитных лотков для обеспечения стока воды, построено три металлические гофрированные трубы и обустроены две остановочные площадки, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Также с каждой стороны дороги укреплены обочины по 1,5 метра, установлены 1068 погонных метров металлического барьерного ограждения, 251 сигнальный столбик, 130 дорожных знаков и нанесена горизонтальная дорожная разметка. Построен подъезд протяженностью 760 метров к населенному пункту Нуса, который обеспечил выезд на региональную дорогу Шушмабаш – Сердебаш.