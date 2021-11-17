Полицейские Татарстана обнаружили в лесу нарколабораторию, оборудованную в походной палатке

Палатка стояла на заснеженной и промерзшей земле. Фото: скриншот с видео

В Мензелинском районе в лесу около села Подгорный Такермен полицейские обнаружили походную палатку. Решили проверить, кто в такой холод решил выбраться на природу и нужна ли туристам помощь.

Но заглянув внутрь, стражи порядка поняли, что путешествиями и походами тут не пахнет, а пахло там уголовной статьей с длительным сроком лишения свободы. В палатке оборудовали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Полицейские изъяли оттуда целых 11 килограммов сырья и реактивов к нему, не говоря уже и о самом оборудовании для изготовления запрещенных веществ. Тут же задержали троих «жильцов» этой нарко-палатки.

- По оперативной информации, задержанные выполняли роли «варщиков» синтетических наркотиков, - сообщили в МВД Татарстана.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.