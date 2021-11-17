В Казани МФЦ начали распечатывать QR-коды без регистрации на портале Госуслуг

Кроме того, они с 18 ноября меняют свой режим работы. Фото: мэрия Казани

Жители Казани придя в МФЦ теперь могут распечатать QR-код без предварительной регистрации на портале Госуслуг. Чтобы это стало возможным, сотрудникам многофункциональных центров дали доступ к специальному сервису от Минцифры России.

Там формируются бумажные версии сертификатов без медицинских данных. Посетителю в МФЦ нужно только предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис ОМС, если, конечно, он есть.

В том случае если заявитель не может сам прийти в МФЦ, за него распечатать QR-код может его законный представитель или доверенное лицо. Но при этом эти статусы нужно документально подтвердить. Так, например, доверенность может быть предоставлена в простой письменной форме.

- Кроме того, с 18 ноября МФЦ в Казани будут работать по измененному графику. Усиленный режим скорректирован в связи сократившимся потоком желающих подтвердить учетную запись ЕСИА и распечатать QR-код, - сообщает МФЦ Татарстана.

Отметим, что многофункциональные центры в республике сейчас работают без выходных, а по воскресеньям только на предоставление услуги подтверждения учетной записи ЕСИА и распечатки QR-кодов - с 8.00 до 17.00. Но начиная с ближайшего воскресенья принимать в МФЦ посетителей начнут с 9. 00 до 15.00. С этого четверга сокращено будет и дополнительное время приема. До этого момента МФЦ работали с населением до 20.00