Перевозчики Татарстана из-за QR-кодов обратились за помощью к главе МВД Татарстана

Перевозчики хотят, чтобы полицейские оперативно защищали кондукторов и водителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Перевозчики Татарстана попросили о помощи у главы МВД Татарстана Артема Хохорина. Их беспокоит безопасность сотрудников после введения системы QR-кодов в общественном транспорте.

В частности, они считают целесообразным разработать алгоритм оперативного реагирования по районам Казани. Так, Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана предложила за каждой определенной территорией закрепить полицейский патруль. Он должен оперативно выезжать в случае возникновения конфликта в автобусе.

Перевозчики не исключают возникновения конфликтных ситуаций с пассажирами во время проверки QR-кодов. В связи с этим они также попросили МВД Татарстана разъяснить меры наказания для тех, кто решит напасть на их сотрудников.