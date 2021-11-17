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Общество17 ноября 2021 12:48

Перевозчики Татарстана из-за QR-кодов обратились за помощью к главе МВД Татарстана

Они хотят обезопасить себя от ажиотажа и конфликтных ситуаций в общественном транспорте с 22 ноября
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Перевозчики хотят, чтобы полицейские оперативно защищали кондукторов и водителей.

Перевозчики хотят, чтобы полицейские оперативно защищали кондукторов и водителей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Перевозчики Татарстана попросили о помощи у главы МВД Татарстана Артема Хохорина. Их беспокоит безопасность сотрудников после введения системы QR-кодов в общественном транспорте.

В частности, они считают целесообразным разработать алгоритм оперативного реагирования по районам Казани. Так, Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана предложила за каждой определенной территорией закрепить полицейский патруль. Он должен оперативно выезжать в случае возникновения конфликта в автобусе.

Перевозчики не исключают возникновения конфликтных ситуаций с пассажирами во время проверки QR-кодов. В связи с этим они также попросили МВД Татарстана разъяснить меры наказания для тех, кто решит напасть на их сотрудников.