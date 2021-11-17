В новогодние каникулы жители Татарстана будут отдыхать 10 дней

Новогодние каникулы пройдут с 31 декабря по 9 января Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце текущего и в начале нового года жители Татарстана будут отдыхать 10 дней. Новогодние каникулы пройдут с 31 декабря по 9 января. Сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Ранее соответствующим постановлением 31 декабря 2021 года объявили выходным днем. Такое решение принято из-за совпадения праздничных дней с выходными. Так, нерабочие дни 2 и 3 января 2022 года перенесены на 5 ноября и 31 декабря текущего года.

Также Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на следующий год. Из него следует, что на работу в новом году жители республики выйдут 10 января.