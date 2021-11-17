В Татарстане за минувшие сутки выявили 273 новых случая заражения коронавирусом

Всего в Татарстане коронавирус выявили у 34 728 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в республике было выявлено 273 новых случая заражения коронавирусом, четыре из них являются завозными, а остальные – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализировано69 человек, лечение на дому получают 204 пациента, - отметили также в ведомстве.

В антилидерах по выявленным новым случаем за сутки Казань – 177 зараженных, далее идет Зеленодольский район – 29 инфицированных.

Всего, по состоянию на 17 ноября, в Татарстане коронавирус выявили у 34 728 человек, 27 406 из которых выздоровели, а 1 134 скончались от инфекции.