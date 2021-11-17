Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что у разбившего в Татарстане самолета L-410 с парашютистами был перегруз

По словам Краснова, выявленные нарушения указали на системные ошибки. Фото: СК РФ

Во время своего выступления в Госдуме Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что даже первоначальная проверка после крушения в Татарстане самолета L-410 с парашютистами было выявлено слишком много нарушений.

Так, по словам Краснова, самолет, в частности, имел перегруз, также была выявлена фальсификация разрешительных и полетных документов. Все это указало прокуратуре на ошибки в системе ДОСААФ, а также в нормативной базе связанной с организацией полетов. В связи с этим все его отделения теперь тщательно проверяются.

Напомним, 10 октября в Мезелинском районе около аэродрома местного аэроклуба рухнул самолет L-410. На его борту было 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. Некоторые из них должны были совершить свой первый прыжок жизни, некоторые - в тандеме с инструкторами. Выжили только те, кто находился в задней части самолета – всего шесть человек из 22-х.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Пока идет расследование, появляются различные версии произошедшей трагедии. Так, по одному из предположений, самолет был перегружен, по другой версии роковую роль действительно сыграл отказавший двигатель, последнее могло произойти из-за попадания в него птицы, еще по одной версии самолет не смог набрать высоту и рухнул из-за своего износа – он эксплуатировался с 1987 года.

Компетентный источник «Комсомолки» сообщил, что воздушные суда с данным номером имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов - это примерно 2-3 года полетов. После этого самолет должен был возвращаться на завод-изготовитель для доработки и определения дополнительного ресурса. Но этого не произошло.

Разбившийся самолет в 2014 году был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.

По словам механика Шамиля Мозаффарова, который ранее работал с потерпевшим крушение в Татарстане L-410, самолет в аэроклуб прибыл из Саратова в разобранном виде. Он занимался его сборкой, и оставил в исправном состоянии.

В свою очередь независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич отметил возраст упавшего самолета. По его словам, если самолет летает, нормально обслуживается, проходит капитальные ремонты, межремонтное обслуживание перед каждым вылетом и все нормально, то это не значит, что по истечении 30 лет самолет продолжает соответствовать каким-то нормативам безопасности.