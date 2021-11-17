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Общество17 ноября 2021 8:15

Роспотребнадзоре Татарстана не разрешит общепиту работать ночью до улучшения эпидситуации

Ведомство ответило на обращение рестораторов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Рассмотрение предложений возобновят только при стабилизации ситуации и снижении заболеваемости

Рассмотрение предложений возобновят только при стабилизации ситуации и снижении заболеваемости

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Роспотребнадзоре Татарстана не планируют снимать антиковидные ограничения на работу точек общественного питания в ночное время. Отказ на недавнюю просьбу рестораторов объясняют напряженной эпидситуацией в республике, сообщает «Коммерсантъ-Казань».

Ограничения могут быть сняты только при стабилизации ситуации с COVID-19 и снижении заболеваемости.

Напомним, в июле Роспотребнадзор Татарстана перестал выдавать разрешения на работу по ночам местным кафе и ресторанам. В октябре по приказу Президента России общепиту и вовсе запретили работать с 23:00 до 6:00.