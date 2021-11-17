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Общество17 ноября 2021 7:34

Портал госуслуг Татарстана временно не принимает заявления в детсады

Подать документы можно через единый портал госуслуг России
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Все услуги и процедуры теперь выполняются через портал госуслуг России

Все услуги и процедуры теперь выполняются через портал госуслуг России

Фото: Мария ЛЕНЦ

На региональном портале госуслуг Татарстана приостановили сервис приема заявлений в дошкольные учреждения республики. Документы в электронном формате можно подать через портал госуслуг России. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки региона.

Заявления также принимаются на личном приеме в отделе образования по месту жительства или в МФЦ. Статус ранее поданного заявления можно проверить на той же платформе госуслуг России.

В заявлении указывается нужная дата начала посещения, нужный детсад, режим пребывания в группе и ее направленность. К указанной дате ребенок должен быть в возрасте не младше двух месяцев и не старше восьми лет.

С приближением даты зачисления в детсад в личном кабинете заявителя на портале госуслуг России появится информация об очереди рассмотрения его обращения.