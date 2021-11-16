Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич пропустит ближайшие два матча клуба из-за травмы

До этого капитан команды пропускал игры из-за других травм, в этот раз, по словам тренера, у спортсмена обнаружен вирус. Фото: Инстаграм unicsbasket

Капитан казанского УНИКСа Андрей Воронцевич пропустит ближайшие два матча своей команды из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. На этой неделе казанцы должны сыграть с «Олимпией Милан» и «Альбой» в рамках Евролиги.

- Мы не знаем точно, на пару игр он пропустит. Характер травмы пока неизвестен. Игру с «Миланом» и «Альбой» он пропустит точно. Не знаю насчёт следующей недели, но ближайшие две игры пропустит точно. Он до этого пропускал матчи, но тогда была другая травма. Сейчас что-то с иммунитетом, что-то типа вируса, - сказал Перасович.