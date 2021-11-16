В Казани автобус №47 будет ходить по-новому

В его маршрут включат дополнительный отрезок пути.

Уже с этой среды, 17 ноября, в Казани изменится схема движения автобуса №47. В его маршрут включат дополнительный отрезок пути по направлению улица Мавлютова – проспект Победы (остановка «Деревня Универсиады») – Оренбургский тракт (внутренний проезд) – Деревня Универсиады (конечная остановка).

- Изменение временное и связано с ограничением кругового движения по Оренбургскому тракту в направлении Деревни Универсиады, - сообщает комитет по транспорту города.

Там также отметили, что круговое движение на данном участке должно возобновиться после 1 декабря 2021 года.

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