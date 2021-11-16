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Происшествия16 ноября 2021 9:37

В Набережных Челнах пенсионер погиб из-за тлеющего дивана

Очевидцы обратились в экстренные службы из-за запаха гари в подъезде дома
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Тело погибшего пожарные нашли в спальне.

Тело погибшего пожарные нашли в спальне.

Фото: МЧС Татарстана

Поздно вечером в понедельник, 15 ноября, - в 21.14, в экстренные службы поступил сигнал от очевидцев о наличие дыма в одном из подъездов дома №114 по улице Усманова. Сообщает МЧС Татарстана.

- Прибывшие пожарные установили, что в подъезде действительно присутствует слабый запах гари. Он исходил из одной из квартир, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Дверь данной квартиры вскрыли. Первым, что обнаружили там пожарные, так это тело 69-летнего пенсионера, которое лежало в спальне. В это время в зале тлел стоявший там диван. Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.