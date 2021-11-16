Скоростная трасса "Москва – Нижний Новгород – Казань" откроется в 2024 году - «Автодор»

Руководитель госкомпании отметил, что за счет выполненной оптимизации в проекте М12 можно выполнить больший объем работы, причем за меньшие деньги. Фото: kremlin.ru

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заверил, что возведение скоростной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань завершится в 2024 году. В разговоре с Президентом России Владимиром Путиным он отметил, что после оптимизации всех расходов работы можно выполнить в срок.

По словам руководителя госкомпании, уровень насыпи и стоимость работ снижены, лишние технические решения и искусственные сооружения убраны .

Петушенко заявил, что работы сейчас ведутся почти на каждом километре.

- На 75 искусственных сооружениях вышли и работаем, там три очень больших сооружения – через Волгу, через Оку, через Суру. И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем, – подчеркнул он.