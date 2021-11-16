Исполком Альметьевского района возглавил Айдар Каюмов

Каюмов - уроженец Альметьевска, до новой должности успел поработать в исполкоме района и Минобрнауки Татарстана Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Новым руководителем исполкома Альметьевского района Татарстана стал Айдар Каюмов. Он избран местными депутатами во время совместной сессии районного Совета и заседания городского Совета, сообщает телеграм-канал ЮВТ-24.

Каюмов родился в Альметьевске. По образованию - экономист, учился в АГНИ. С июля по октябрь 2012 года работал в Альметьевске начальником Управления экономики, промышленности и торговли. После - вплоть до 2015 года - занимал должность заместителя руководителя исполкома Альметьевского района. В феврале того же года его назначали заместителем министра образования и науки Татарстана. С 2017 года трудился в коммерческих структурах.