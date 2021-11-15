Блок управления персоналом «КАМАЗа» возглавит Жанна Халиуллина

На ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина работает с января 2010 года. Фото: kamaz.ru

Жанна Халиуллина, бывший корпоративный директор ПАО «КАМАЗ», в ранге заместителя генерального директора возглавит на предприятии блок управления персоналом, организационного развития и корпоративного управления.

Жанна Халиуллина окончила Поморский международный педагогический университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Учитель математики, информатики и вычислительной техники», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент». На ПАО «КАМАЗ» она работает с января 2010 года.

Экс-заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин возглавит представительство предприятия в Казани.