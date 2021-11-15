В казанским отделе полиции «Сафиуллина» назначили нового руководителя

Ранее возглавлявший отдел полиции «Сафиуллина» Алексей Ершов сейчас находится под следствием.

Сегодня, 15 ноября, начальник управления МВД России по Казани, полковник полиции Александр Мищихин представил личному составу отдела полиции «Сафиуллина» нового руководителя. Подразделение возглавил полковник полиции Владимир Ветлугин, ранее занимавший должность начальника управления МВД России по Нижнекамскому району.

Службу в органах внутренних дел Татарстана Ветлугин начал в 1999 году с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Нижнекамска. Работал в оперативных подразделениях полиции Нижнекамска. В 2013 году был назначен заместителем начальника УМВД — начальником полиции управления МВД России по Нижнекамскому району. В 2016 году переведен на должность начальника отдела МВД России по Бавлинскому району, с 2017 по 2021 год занимал должность начальника управления МВД России по Нижнекамскому району.

Напомним, ранее возглавлявший отдел полиции «Сафиуллина» Алексей Ершов сейчас находится под следствием. Его заподозрили во взятках и «крышевании» незаконного бизнеса одной из казанских ОПГ.