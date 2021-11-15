С 1 января КФУ введет QR-коды для студентов

Применять систему QR-кодов планируют начать с мест общего пользования. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Казанский федеральный университет работает над внедрением системы QR-кодов для посещения студентами учебных корпусов. Об этом рассказал ректор вуза Ильшат Гафуров, сообщает ТАСС.

Применять систему QR-кодов планируют начать с мест общего пользования. Первым станет культурно-спортивный комплекс «Уникс». Дальше университет перейдет и на учебные корпуса. Внедрение системы начнется с 1 января 2022 года.

Напомним, 6 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе.