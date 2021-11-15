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Здоровье15 ноября 2021 14:55

С 1 января КФУ введет QR-коды для студентов

Ранее с рекомендацией о допуске на очные занятия по QR-кодам или справке о медотводе выступил президент Татарстана Рустам Минниханов
Инзиля ШАКИРОВА
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Применять систему QR-кодов планируют начать с мест общего пользования.

Применять систему QR-кодов планируют начать с мест общего пользования.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Казанский федеральный университет работает над внедрением системы QR-кодов для посещения студентами учебных корпусов. Об этом рассказал ректор вуза Ильшат Гафуров, сообщает ТАСС.

Применять систему QR-кодов планируют начать с мест общего пользования. Первым станет культурно-спортивный комплекс «Уникс». Дальше университет перейдет и на учебные корпуса. Внедрение системы начнется с 1 января 2022 года.

Напомним, 6 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе.