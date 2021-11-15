В Марий Эл за избиение задержанного экс-замначальника отдела полиции приговорили к 3 годам колонии

Произошедшее засняла видеокамера. Фото: скриншот с видео

Запись с видеокамеры размещенной в комнате для доставленных в отдел полиции поселка Советский сыграла роковую роль в карьере и судьбе уже бывшего замначальника одноименного отдела МВД. Согласно полученным кадрам и различным показаниям мужчину приговорили к 3 годам колонии общего режима, данное решение суда пока не вступило в законную силу, сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Следствием и судом было установлено, что 30 июня 2021 года уже бывший полицейский в ходе разбирательства с доставленным в полицию, избил его руками и ногами, - отметили в ведомстве.

Это стало поводом для возбуждения в отношении мужчины уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». Почти сразу после этого, по результатам служебной проверки, обвиняемый был уволен с занимаемой должности.