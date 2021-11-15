В Набережных Челнах в пострадавшем от взрыва газа доме начали перекрывать разрушенный пятый этаж

Также в течение недели рабочие планируют приступить к отделке нижних этажей. Фото: пресс-служба городской администрации

В Набережных Челнах продолжается восстановление разрушенного от взрыва бытового газа дома №48/20 по улице Татарстана. Так, в здании уже начали перекрывать пятый этаж, в течение этой неделе планируется приступить к внутренней отделке нижних этажей.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Однако от полученных травм пенсионер скончался в больнице. Рассматривается также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.