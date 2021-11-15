Казань вошла в топ самых активных городов России во время распродажи

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Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в 1,5 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции в Татарстане увеличилась на 64% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом в 32%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 14%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 57% россиян, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13% интернет-пользователей, книгам – 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Тюмени и Казани. В Татарстане мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах в дни распродаж вырос в 2,2 раза. Максимальные цифры помимо казанцев показали покупатели из Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. Женщин среди них было на 20% больше, чем мужчин.