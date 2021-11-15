В Казани за «мертвые души» под суд отдали экс-начальника одного из центров ГЖД

Его уголовное дело рассмотрит Вахитовский районный суд Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утверждено обвинительное заключение в отношении семи работников ОАО «РЖД», они обвиняются в мошенничестве, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

- Для рассмотрения уголовное дело было направлено в Вахитовский районный суд Казани, - отметили в надзорном ведомстве.

Так, по версии следствия, в 2018 и 2019 годах уже экс-начальник Казанского центра пассажирских обустройств ГЖД вместе со своими подчиненными оформил к себе на работу 18 «мертвых душ» - люди числились сотрудниками организации, но по факту не работали там.

Утверждается, что всю начисленную им зарплату злоумышленники забирали себе. Таким образом у железной дороги было похищено более 950 тысяч рублей. Деятельность обвиняемых в итоге пресекли сотрудники ФСБ.