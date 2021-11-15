В Татарстане после метели и -17 градусов ожидается плюсовая температура

Днем во вторник ожидается усиление ветра - до 15-20 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в республике будет сохраняться неустойчивый характер погоды, временами со снегом, метелями и сильным ветром, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

- На Европейской территории России происходит быстрая смена процессов, что обеспечивает переменчивый характер погоды, - объяснили в управлении.

Так, во вторник, 16 ноября, ночью под влиянием гребня антициклона особых осадков в Татарстане не ожидается. Правда, в его восточных районах температура воздуха может опуститься до -17 градусов. Днем же, начиная с северных районов, пройдет небольшой снег, метель и усилиться ветер - до 15-20 м/с, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха при этом будет в пределах от -3 до -8.

А уже в среду, 17 ноября, в Татарстане прогнозируется некоторое потепление – днем до +2 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, в том числе и мокрого, местами кратковременная метель, ночью с сильным ветром.

Плюс сохранится и в четверг, 18 ноября, - днем от -4 до +1. Метели сойдут на нет, как ветер, лишь местами пройдет небольшой снег.

Далее – 19 и 20 ноября, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике все еще будет сохраняться неустойчивая погода, временами с осадками, днем ожидается около 0 градусов.