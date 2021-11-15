В Татарстане за сутки выявили 270 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализировали 68 человек, остальные 202 пациента будут лечится на дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 270 новых случаев коронавируса, три из них являются завозными, а 263 – контактными, в этот раз госпитализировали 68 человек, остальные 202 пациента будут лечится на дому, сообщает 15 ноября Минздрав Татарстана.

Стоит отметить, что за указанные сутки подавляющее большинство новых инфицированных зарегистрировали в Казани и Набережных Челнах – 156 и 21 человек соответственно.

Всего же на территории Татарстана коронавирус был обнаружен у 34 188 человек, 27 017 из которых смогли выздороветь, а 1 122 скончались.