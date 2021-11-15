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Здоровье15 ноября 2021 10:08

В Татарстане за сутки выявили 270 новых случаев коронавируса

Более половины из них приходится на Казань
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализировали 68 человек, остальные 202 пациента будут лечится на дому.

В этот раз госпитализировали 68 человек, остальные 202 пациента будут лечится на дому.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 270 новых случаев коронавируса, три из них являются завозными, а 263 – контактными, в этот раз госпитализировали 68 человек, остальные 202 пациента будут лечится на дому, сообщает 15 ноября Минздрав Татарстана.

Стоит отметить, что за указанные сутки подавляющее большинство новых инфицированных зарегистрировали в Казани и Набережных Челнах – 156 и 21 человек соответственно.

Всего же на территории Татарстана коронавирус был обнаружен у 34 188 человек, 27 017 из которых смогли выздороветь, а 1 122 скончались.