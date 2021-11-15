В Казани отремонтировали участок дороги Казань - Шемордан

Дорога соединяет Сабинский, Тюлячинский и Пестречинский районы республики с Казанью. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Тюлячинском районе Татарстана завершился ремонт дороги Казань – Шемордан. Дорожники обновили участок с 82 по 83,4 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Автодорога регионального значения Казань – Шемордан относится к 3 технической категории – с 2 полосами движения и шириной проезжей части 8 метров. Здесь курсируют межмуниципальные и школьные автобусы. Также дорога соединяет Сабинский, Тюлячинский и Пестречинский районы республики с Казанью.

В рамках обновления выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу (А16НТ) и верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. кроме этого, дорожники укрепили обочины по 2 метра с каждой стороны, установили 136 погонных метров металлического барьерного ограждения и нанесли дорожную разметку.