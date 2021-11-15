УНИКС одержал победу над «Астаной» в домашнем матче в рамках Единой Лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что матч с «Астаной» был очень важным, ведь поражение могло перечеркнуть победу над ЦСКА ранее. Фото: unics.ru

14 ноября в Казани состоялась встреча баскетбольных команд УНИКС и «Астана» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Финальный счет матча – 71:59 в пользу хозяев. После двух последних побед в данной лиге УНИКС подтвердил свое лидерское положение в турнирной таблице. Сообщает пресс-служба клуба.

В стартовый состав игры попали Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Дмитрий Узинский.

УНИКС добился преимущества в счете уже во время первой четверти матча. Отличились Марио Хезонья, а также Артем Комолов, вышедший на замену и реализовавший красивый трехочковый. Счет к концу первых 15 минут - 26:15 в пользу УНИКСа.

Во втором периоде «Астана» все же сократила отрыв, оперативно набрав семь очков. В целом, атака хозяев замедлилась, что позволило гостям отыграть четверть лучше соперника. Хотя преимущество все равно оставалось за УНИКСом - 36:31.

Во второй половине матча казанский клуб увеличил отрыв до двузначного числа – 44:34. «Астана» не сдавалась, однако преимущество было явным и приличным для соперника. Затем УНИКС набрал ход и не поддавался блокам гостей. Трехочковый Лоренцо Брауна, данк Джаррелла Брэнтли, снова трехочковый – Айзейя Кэнаана. «Астана» смогла сделать лишь пару корректировок в счете. Итог матча – 71:59.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что матч с «Астаной» был очень важным, ведь поражение могло перечеркнуть победу над ЦСКА ранее. К тому же гости начали сезон вполне успешно: две уверенные победы, два поражения только на последних секундах матчей. Поэтому Перасович остался доволен таким приличным отрывом в финальном счете.