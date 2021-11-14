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Общество14 ноября 2021 13:27

В поиcках 100$ от ведущего «Орла и решки» Тимура Родригеза жители Казани разворотили пни в Березовой роще

Некоторые посмотрев эфир программы по времени Владивостока выдвинулись туда ночью
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Пока никто из горожан не сообщал о том, что нашел, деньги спрятанные Тимуром Родригезом.

Пока никто из горожан не сообщал о том, что нашел, деньги спрятанные Тимуром Родригезом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Субботний выпуск программы «Орел и решка» про Казань наделал в городе немало шума. По традиции ведущий Тимур Родригез оставил бутылку со 100$ в одном из пней Березовой роще. Именно за этим «кладом» казанцы начали срываться из дома даже посреди ночи. Речь идет о тех, кто посмотрел эфир программы по времени Владивостока.

Но видимо даже такое преимущество не дало результатов. По крайне мере, в соцсетях о радостной находке никто не сообщал. Поиски шли весь день и в желании найти деньги казанцы разворотили в роще немало пней, сообщает Татарстан24.