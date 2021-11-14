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Общество14 ноября 2021 11:20

С 22 ноября в Татарстане за проезд в автобусе без QR-кода положен штраф до 30 тысяч рублей

Также наказывать будут и перевозчика, который не поверил у пассажира наличие сертификата
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Проверять наличие QR-кода будет кондуктор.

Проверять наличие QR-кода будет кондуктор.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти через неделю в Татарстане ужесточаются меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, с 22 ноября во всем общественном транспорте для проезда пассажиру нужно будет предъявить QR-код о вакцинации или перенесенной инфекции за последние шесть месяцев, также подойдет и справка о постоянном медотовтоде от прививки.

Вместе с этим стали известны максимальный размер штрафов за проезд без этих документов, которые кстати, можно предъявит как в электронном, так и в бумажном виде. Например, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения физлицо может заплатить до 30 тысяч рублей, должностное лицо – до 50 тысяч, а юрлицо – до 300 тысяч рублей. Окончательный размер штрафа будет определять суд. Отметим, что эти санкции распространяются и на перевозчика – проверять наличие QR-кодов у пассажиров должен будет кондуктор, а если его нет, то водитель.