14 ноября в Татарстане ожидается похолодание до -7 градусов и гололедица

Максимальная температура воздуха днем составит 0 градусов. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В воскресенье, 14 ноября, синоптики Татарстана прогнозируют облачную погоду с прояснениями и северо-западный умеренный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит 0 градусов, минимальная -5. На дорогах ожидается гололедица.

Ночью, с 13 на 14 ноября, прогнозируется снегопад. Минимальная температура воздуха в это время суток составит -7 градусов.

Также гидрометцентр республики предупреждает о похолодании до -16 градусов на следующей неделе.