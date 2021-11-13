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Общество13 ноября 2021 18:42

14 ноября в Татарстане ожидается похолодание до -7 градусов и гололедица

В ночные часы прогнозируется снегопад
Инзиля ШАКИРОВА
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Максимальная температура воздуха днем составит 0 градусов.

Максимальная температура воздуха днем составит 0 градусов.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В воскресенье, 14 ноября, синоптики Татарстана прогнозируют облачную погоду с прояснениями и северо-западный умеренный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит 0 градусов, минимальная -5. На дорогах ожидается гололедица.

Ночью, с 13 на 14 ноября, прогнозируется снегопад. Минимальная температура воздуха в это время суток составит -7 градусов.

Также гидрометцентр республики предупреждает о похолодании до -16 градусов на следующей неделе.