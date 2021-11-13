За сутки в Татарстане выявили 257 новых случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в Татарстане короанвирус обнаружили у 33 654 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за минувшие сутки было зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса, пять из них являются завозными, а 252 – контактными. Госпитализация понадобилась 87 зараженным, остальные – 170 пациентов, будут лечиться на дому, сообщил 13 ноября Минздрав Татарстана.

Стоит отметить, что за эти сутки подавляющее большинство новых случаев было выявлено в Казани – 147 зараженных, а также в Набережных Челнах – 27 зараженных.

Всего с начала пандемии в Татарстане короанвирус обнаружили у 33 654 человек, 26 914 из них в том числе 275 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь.

За прошедшие сутки также зарегистрировано 8 случаев смерти от коронавируса. На этот раз жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 75, 74 и 55 лет, а также пять женщин в возрасте 83, 75, 82, 83 и 77 лет.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1107.