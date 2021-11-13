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Здоровье13 ноября 2021 10:03

Уровень коллективного иммунитета в Татарстане составляет 56%

В республике планируется вакцинировать 80% взрослого населения
Инзиля ШАКИРОВА
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Замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина также напомнила об ограничениях, действующих в Татарстане.

Замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина также напомнила об ограничениях, действующих в Татарстане.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане достиг 56%, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. При этом в планах регионального Минздрава вакцинировать 80% взрослого населения.

- Если темпы [вакцинации] будут сохраняться, то в первых числах декабря мы в принципе сможем достичь запланированного охвата, - отметила Авдонина.

По данным на 13 ноября первый компонент вакцины получили 1,7 миллиона татарстанцев, вторую - 1,2 миллиона.