Уровень коллективного иммунитета в Татарстане составляет 56%

Замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина также напомнила об ограничениях, действующих в Татарстане. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане достиг 56%, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. При этом в планах регионального Минздрава вакцинировать 80% взрослого населения.

- Если темпы [вакцинации] будут сохраняться, то в первых числах декабря мы в принципе сможем достичь запланированного охвата, - отметила Авдонина.

По данным на 13 ноября первый компонент вакцины получили 1,7 миллиона татарстанцев, вторую - 1,2 миллиона.