С начала года производство электроэнергии в Татарстане выросло на 14%

По прогнозу Минпромторга республики, отрицательное сальдо сохраниться до конца года Фото: pixabay.com

За 10 месяцев текущего года производство электроэнергии в Татарстане выросло на 14%, тогда как темпы его потребления увеличились лишь на 10%. По прогнозу замглавы Минпромторга республики Марата Минибаева, отрицательное сальдо сохраниться до конца года. В итоге, по его мнению, в республике будет произведено порядка 22 млрд кВт.ч, а потреблено – 29 млрд кВт.ч.

— Это благоприятная тенденция, но в тоже время не вся потребность покрывается собственной выработкой. Как следовало из слайдов, около 3 млрд кВт покрывается за счет перетока извне <…> Нашей задачей является полное покрытие потребностей собственной выработкой, - приводит слова Минибаева «Реальное время».