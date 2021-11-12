«КАМАЗ» отказался от корпоративного отпуска в 2022 году

Впервые за 10 лет сотрудники предприятия будут отдыхать по очереди. Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» отказалось от корпоративного отпуска в 2022 году. Впервые за 10 лет сотрудники предприятия будут отдыхать по очереди. Причина этого – увеличение объемов продаж.

- Наши возможности не позволят давать нужное количество автомобилей, если мы будем на 28 дней останавливать сборочный конвейер. Он должен работать непрерывно, чтобы удерживать суточный темп 210 автомобилей и собирать необходимое количество грузовиков для рынка, - приводят слова директора по управлению персоналом и оргразвитию Александра Ушенина «Вести КАМАЗа».

Графики отпусков сотрудников на будущий год должны быть сформированы к началу декабря.