Почти треть больных COVID-19 ульяновцев считают, что заразились в общественном месте

Большинство инфицрованных в последнее время – люди в возрасте 30-49 лет.. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске растет число людей с COVID-19, которые не могут связать свое заражение с контактом с инфицированным человеком. 28% больных считают, что подхватили вирус в общественном месте – магазине или транспорте, заявила глава Управления Роспотребнадзора по области Елена Дубовицкая.

Она также заметила, что большинство зараженных в последнее время – люди в возрасте 30-49 лет.

- Анализируя последние три месяца, среди заболевших доминируют лица в возрасте 30-49 лет. Удельный вес заболевших лиц старше 65 лет увеличивается от месяца к месяцу: если в августе было 18,6%, то в октябре уже 21,6%. Рост заболеваемости среди детей связан с началом образовательного процесса. За прошедшую неделю заболеваемость растет во всех возрастных категориях, кроме лиц старше 65 лет. По тяжести заболевания преобладает легкая форма, однако с августа по октябрь отмечается существенное снижение до 73,4%, соответственно отмечен рост средне-тяжелой формы. В тяжелой форме болеют 3%, - сообщила Дубовицкая в ходе «Часа здоровья».