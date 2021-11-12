Возобновлены авиарейсы из Казани в Белгород

Билеты на рейсы Казань – Белгород в одну сторону стоят от 4590 рублей. Фото: Алина НИЗАМОВА

Дан старт программе полетов из Казани в Белгород и обратно. Авиарейсы осуществляются дважды в неделю по понедельникам и четвергам, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

По понедельникам самолет вылетает из Казани в 19:00, а обратно – в 21:50. А по четвергам рейс в Белгород осуществляется в 23:25, обратный – в 02:05. Время для каждого аэропорта указано местное.

Билеты на рейсы Казань – Белгород в одну сторону стоят от 4590 рублей.