На жителя Набережных Челнов, который на час задержал вылет самолета подали в суд

Перевозчик требует от мужчины заплатить за каждую минуту задержки. Фото: Алина НИЗАМОВА

Российская авиакомпания подала на жителя Набережных Челнов иск в суд. Перевозчик намерен взыскать с мужчины убытки, которые он причинил, задержав вылет самолета.

- Инцидент произошел 7 августа, - отметили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда, правда, при этом о каком именно рейсе идет речь, не указали.

Зато сообщили, что в тот день когда самолет готовили к взлету члены экипажа выявили нетрезвого пассажира.

- О деструктивных действиях указанного пассажира было доложено командиру воздушного судна. Поскольку поведение пассажира представляло угрозу безопасности полета, командиром воздушного судна было принято решение о вызове полиции и отстранении пассажира от полета, - рассказали в пресс-службе суда.

Тогда в отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство и ему выписали штраф всего на 700 рублей. А вылет самолета пришлось задержать на 1 час и 9 минут.

Теперь авиакомпания требует с пассажира оплатить ей убытки за каждую минуту арендной ставки самолета, который находится в лизинге, умноженную на время задержки и расходы по работе вспомогательной силовой установки. Данный иск в Набережных Челнах намерены рассмотреть 13 декабря 2021 года.